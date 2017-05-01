​10 фактів з Біблії, які церква намагається від нас приховати

01.05.2017 Поділитися

Библия – главная священная книга всех христиан. И практически у каждого верующего человека она есть дома. Но читаем ли мы ее? А если мы скажем что существуют общепринятые вещи, одобренные церковью, которые расходятся с Библией или же их там нет? Если не верите – проверьте сами!

1. Нигде не написано что Адам и Ева съели именно яблоко. Третья глава из Бытия указывает всего лишь что это было фруктовое дерево. Но не факт что это была яблоня!

2. У Иисуса были братья. Это не утверждения от ученых-атеистов, а цитата из Евангелия, указывающая на этот факт! В Евангелии от Иоанна имеется 7 упоминаний о неких братьях Иисуса. Константинопольский собор 553 года утвердил догмат о непорочности Девы Марии, однако об этом нигде не говорится в Евангелии. Ведь в те времена не иметь детей вовсе, либо иметь всего одного ребенка было исключением из правил.

3. Не существует 7 смертных грехов. Гордыня, зависть, гнев, уныние, алчность, чревоугодие, блуд были приняты много веков спустя после Иисуса. В Библии не упоминается об этом, но Иисус упоминает что существует две самые важные заповеди: “Возлюби Господа Бога твоего всем своим телом, душой и разумом” и “Возлюби ближнего своего как самого себя”.

Действительно, соблюдая эти две заповеди, остальные 8 соблюдаются вместе с ними.

4. Никто не указывал, что волхвов было трое. В Евангелии от Матфея указано: “некоторые волхвы”, “волхвы”, “мудрецы”. Иисус получил три подарка, то есть золото, ладан и смирну, но это указание числа подарков, но не волхвов.

5. Чистилища не существует. В Библии нигде не упоминается ссылка на это место. Католическая доктрина о чистилище была представлена первый раз в 1274 году на Лионском соборе.

6. В Библии не крестят детей, только взрослых. Сам Иисус был крещен в 30 лет. В Евангелии от Марка ясно написано: “Кто уверует и крестится – спасен будет”. Таким образом человек должен сначала поверить, а потом уже креститься.

7. В еврейской традиции преломление хлеба за столом и питие вина принято перед долгой дорогой и ожидаемым возвращением. Иисус преломил хлеб, символически указывая на то, что он уйдет, но вскоре воскреснет,превращая хлеб и вино в символы тела и крови. Позже церковь превратила это в традицию, однако это не более, чем ритуал, не имеющий отношения к спасению души.

8. Иисус не родился ни 25 декабря, ни 7 января. Нигде в Евангелии не указана точная дата его рождения. Однако, там же мы находим что в тот день пастухи пасли своих овец, что маловероятно зимой.

9. Апостолов в кино обычно принято показывать мужчинами возрастом в 30-40 лет. На самом деле вероятнее всего что они были всего лишь подростками. Когда Апостолы отправились в Капернаум (Евангелие от Матфея, глава 17), их попросили заплатить налоги. Но заплатили только лишь Петр и Иисус. Это означает что остальные не платили их по причине своего молодого возраста.

10. Нет посредников между Богом и человеком кроме Иисуса и об этом ясно написано в Новом Завете.