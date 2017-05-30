10 голів, дублі Сачка, Мелащенка та Шарія: матч легенд полтавського футболу до 20-річчя «бронзового» сезону «Ворскли»

30.05.2017 Поділитися

На стадіоні «Ворскла» відбувся унікальний матч – зіграли легенди полтавського футболу. Гра була присвячена 20-річчю завоювання «Ворсклою» бронзових нагород.

«Ворскла 1996/97» 5:5 «Ветерани футболу Полтавщини»

Голи: Чуйченко (2), Шарій (2), Агарін, Сачко (2), Мелащенко (2). Також у матчі був і автогол Коновальчука.

На матч завітало близько 200 глядачів, більшість із яких були свідками того блискучого сезону у виконанні «біло-зелених» на чолі з їхнім тренером Віктором Пожечевським.

«Ворскла» (Полтава). Бронзовий призер 1996/1997 рр.

Воротарі: 16 Ковтун Андрій, 12 Моргун Олег.

Польові гравці: 2 Дичко Володимир, 3 Головко Олександр, 4 Кривенко Олег, 5 Боровський Станіслав, 6 Мачоган Ігор, 7 Кобзар Віталій, 8 Кислов Ігор, 9 Богатир Віктор, 10 Чуйченко Сергій, 11 Шарій Іван, 13 Гузенко Андрій, 14 Лапко Микола, 15 Марченко Андрій, 17 Яремчук Іван, 18 Венглінський Олександр, 19 Агарін Олександр, 20 Коновальчук Володимир, 21 Самойлов Віталій, 22 Омельчук Олександр, 23 Гречаний Василь

Головний тренер: Заслужений тренер України Пожечевський Віктор.

Тренери: Повстенко Валерій, Собецький Сергій

«Ворскла» (Полтава). Ветерани різних часів

Воротарі: 8 Постранський Віталій, 12 Остапенко Олег.

Польові гравці: 2 Ходирєв Сергій, 3 Олефір Володимир, 4 Лукаш Сергій, 5 Краснопьоров Олег, 7 Мелащенко Олександр, 9 Поляков Олександр, 10 Брагінець Андрій, 11 Войтенко Володимир, 14 Стріляний Геннадій, 15 Матюха Андрій, 16 Супрун Олександр, 17 Сачко Василь, 18 Прокопиненко Володимир, 19 Волошко Олександр, 20 Кострицький Олександр, 21 Попов Володимир, 23 Медведєв Геннадій, 33 Піддубний Валентин, 44 Даллку Арменд.

Тренери: Мармач Юрій, Мелащенко Олександр.