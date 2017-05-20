109 полтавських військових отримають власні землі

20.05.2017 Поділитися

109 полтавських військових отримають у власність передбачені для них земельні ділянки. Проте ці показники – не найбільші в Україні, повідомляють в обласному управлінні Держгеокадастру.

Загалом за тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 1 404 накази про виділення земельних ділянок учасникам бойових дій на Сході України та родинам загиблих воїнів.

Найбільше наказів про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийнято головними управліннями Держгеокадастру у Хмельницькій – 190, Київській – 120, Тернопільській – 118, Полтавській – 109 областях.

Також за тиждень в областях надано у власність учасникам бойових дій у східній Україні 817 земельних ділянок загальною площею 901,95 гектара. Найбільше ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності надано у Київській – 192, Хмельницькій – 111, Тернопільській – 104, Кіровоградській – 75 областях.

Віктор Карпенко