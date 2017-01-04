110 пунктів обігріву працюють на Полтавщині. Тільки 1 – у Полтаві

04.01.2017 Поділитися

З настанням холодів у області розгорнули 110 пунктів обігріву – повідомляють у ГУ ДСНС у Полтавській області.

Щоправда, лише один з них працює у Полтаві. На думку першого заступника начальника управління Андрія Коваленка, такої кількості пунктів достатньо, оскільки, у місті працюють два вокзали, кілька автовокзалів та чимало цілодобових магазинів.

Також 6 пунктів обігріву працюють у Кременчуці. 3 із них функціонують у міських лікарнях, інші – розташовані біля вокзалу та місць великого скупчення людей. Інші 103 пункти є пересувними та розгорнуті на території області. За потреби їх можна перемістити до місць, де сталася та чи інша надзвичайна ситуація.

Зазначимо, що за прогнозами Укргідрометцентру, з 6 по 9 січня на Полтавщині очікується різке зниження температури: вночі до 13-19° морозу, місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу.

Віктор Карпенко