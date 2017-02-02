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1100 полтавських військових отримали земельні ділянки

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1100 полтавських військових отримали земельні ділянки

Військові отримали 7 855 дозволів на розробку землевпорядної документації для відведення землі загальною площею 11 260 гектарів. Інші звернення знаходяться на стадії розгляду. Завершили процедуру оформлення землі у власність 1 096 військовослужбовців.

Із земель державної власності учасники АТО здебільшого отримають ділянки для ведення особистого селянського господарства. Під ці потреби 5359 військовим передадуть землі площею 10 158 га (88% від виданих дозволів). Ще 726 ділянок площею близько 90 га призначені для ведення садівництва.

Із комунальних земель учасникам АТО відведуть 999 ділянок для ведення особистого селянського господарства (57 % від виданих дозволів), 552 – для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд (31%), 219 – для ведення садівництва (12%).

У Полтавській області з моменту запровадження ініціативи про забезпечення землею до територіальних органів Держгеокадастру та органів місцевого самоврядування учасники АТО подали 13 891 заяву на отримання земельних ділянок.

Відділ моніторингу

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