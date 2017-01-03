115 наказів про передачу землі військовим прийняли на Полтавщині за тиждень

03.01.2017 Поділитися

За минулий тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 1 121 наказ про виділення земельних ділянок учасникам війни на Сході України та родинам загиблих воїнів. Із них 115 наказів – у Полтавській області, 169– у Київській, 143– у Вінницькій та 114 у Хмельницькій. Такі цифри навели в Держгеокадастрі.

Також головні управління Держгеокадастру в областях включили до переліку земельних ділянок державної власності55 ділянок, права оренди на які можуть бути реалізовані на земельних торгах. Загальна площа запропонованих земельних ділянок становить 807,75 гектарів. З них: у Волинський області - 25 (339,7 га), у Кіровоградській - 8 (75,67), у Полтавській – 22 (392,4 га).