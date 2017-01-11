115 років тому народився ініціатор створення «Укргазпрому» – підвалин «Укртрансгазу»

11.01.2017 Поділитися

11 січня 1912 року в азербайджанському м. Геокчай народився Олександр Туманов, гірничий інженер, фахівець нафтогазової промисловості, ініціатор створення спеціалізованого виробничого управління «Укргазпром».

Туманов у 1941 році закінчив Азербайджанський індустріальний інститут. Під час Другої світової війни працював у тресті «Сахаліннафта». У 1950 році вивчився в Академії нафтової промисловості, після чого близько року пропрацював в апараті Міністерства нафтової промисловості СРСР.

У 1951-1957-рр – головний інженер об’єднання «Укргаз» у м. Львів. Тоді «Укргаз» підпорядковував собі практично всю газовидобувну промисловість України.

Із 1957 року очолив Управління газової та нафтової промисловості раднаргоспу. Його головним завданням було облаштувати та нарощувати темпи видобутку газу на Шебелинському газоконденсатному родовищі.

Із 1960 року – призначений начальником Управління нафтової та газової промисловості Укрраднаргоспу в Києві. Працював там до 1965. У ті роки відбувалось освоєння нових газових родовищ на Прикарпатті. Також активна робота з видобутку в новому регіоні – Дніпровсько-Донецькій западині.

У 1966 з ініціативи Туманова було створено спеціалізованого виробничого управління (пізніше об’єднання – ред.) ВАТ «Укргазпром». На базі газотранспортних підприємств та структурних підрозділів цього акціонерного товариства була створена компанія «Укртрансгаз» за постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 1998 року «Про розмежування функцій з видобування, транспортування, зберігання і реалізації природного газу».

Засновником «Укртрансгаз» була Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Компанія є правонаступником майнових і немайнових прав та обов'язків газотранспортних підприємств та структурних підрозділів «Укргазпрому».

Олександр Туманов очолював ВАТ «Укргазпром» більше 20 років із моменту заснування практично до останніх днів життя.

Помер 29 листопада 1984 року. Похований на Байковому кладовищі в Києві.

За значний внесок у розвиток газової промисловості України Туманову в 1981 році присвоїли звання Героя Соціалістичної Праці з нагородженням орденом Леніна і медалі «Золота зірка». За життя також нагороджений низкою інших нагород.

За матеріалами праці геолога-дослідника Валентина Каменьского та освітянина Віктора Закалюжного «Нафтогазова галузь України: виникнення, розвиток та становлення».