1,2 млрд грн надійшло до полтавського обласного бюджету в 2016 році

14.03.2017 Поділитися

За 2016 рік до бюджету області надійшло 1196,4 млн грн, про це повідомили під час прес-конференції з приводу звіту щодо використання коштів у минулому році.

Згідно звіту, за 2016 рік до бюджету області надійшло 1196,4 млн грн, що на 231,9 млн більше, ніж у 2015. Основних податків та платежів загального фонду зафіксовано на суму 695,2 млн грн.

– Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 695,2 млн грн. У порівнянні з надходженнями за 2015 рік податку надійшло більше на 232,8 млн грн, – зазначив голова департаменту фінансів Павло Кропивка.

Усього податку на прибуток надійшло 76,9 млн грн. Екологічний податок сплатили на 45,1 млн грн що становить 117,9% до планових показників.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів до обласного бюджету зараховано в сумі 112,2 млн грн. Прибуток від плати за надання адміністративних послуг склали 31,1 млн грн.

Віктор Карпенко