132 нардепи не підтримали російську агресію проти України

07.02.2017 Поділитися

Верховна Рада навіть не змогла внести на порядок денний постанову про звернення до іноземних парламентів щодо засудження ескалації збройної агресії Росії проти України.

Спікер ВР Андрій Парубій двічі ставив питання на голосування, але серед присутніх у залі 335 депутатів лише 203 проголосували «за» постанову №6039, яку назвали «жорсткою заявою на російську агресію в Авдіївці і по всій лінії фронту».

Зазначимо, що мінімум голосів надійшло від «Волі народу» та «Партії відродження». Взагалі не проголосував за цю постанову «Опоблок», який відомий проросійським налаштуванням та невизнанням війни на Сході України.

Відділ моніторингу