14 км паперової гірлянди розгорнули до Дня Соборності в Хоролі

23.01.2017 Поділитися

Загальна довжина хенд-мейд виробу ще довша – 19 км.

У Хоролі Полтавській області встановили Національний рекорд, створивши найдовшу в Україні паперову гірлянду. Її виготовили місцеві школярі до Дня Соборності.

До акції долучилися громадські активісти і відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, ідеться на сайті Хорольської райдержадміністрації.

Національний реєстр рекордів України зафіксував нове досягнення.Довжина зробленої власними руками паперової гірлянди –14,091 км. Розгорнути гірлядну вповні не вдалося через шквальний вітер. Очікувалося, що її довжина мала бути більше 19 км.

Олександр Гуцул