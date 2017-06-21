14 разів Полтавщина відмовилася приймати львівське сміття

21.06.2017 Поділитися

Львівська міськрада опублікувала листи-відмови від усіх областей, до яких зверталася з проханням розмістити сміттєві відходи на своїх звалищах.

Міська влада Львова отримала 14 відмов від таких міст, як: Гадяч, Глобине, Горішні Плавні, Заводське, Карлівка, Кобеляки, Кременчук, Лохвиця, Миргород, Пирятин та Полтава.

Загалом, мерія міста Лева відправила близько 500 запитів до різних міст України. 229 відмовили, 257 – проігнорували.

Усі листи-відповіді від міст, куди зверталася міськрада Львова, можна переглянути тут.

Нагадаємо, що проблеми зі сміттям у Львова почалися рік тому, коли на львівському сміттєзвалищі у селі Великі Грибовичі сталася пожежа. Через це вивозити тверді побутові відходи на той полігон заборонили. Тоді львівське сміття почали «підкидати» у різні області. Полтавщині – не виняток. Сміття львівського походження знаходили у кількох місцях регіону.

Віктор Карпенко