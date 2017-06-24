15 млн га українських земель деградували – експерт

24.06.2017 Поділитися

Земельній реформі має передувати запровадження низки заходів, щоб зберегти якість українських ґрунтів. Таку думку висловив директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені Соколовського» Святослав Балюк у коментарі «Голос України».

Він розвіює 2 міфи про українські ґрунти. За його словами, площі чорноземів в Україні не становлять 20–30% світових запасів. За даними обстеження ґрунтів (1957–1961 рр.), це 26 млн га, а у світі 320 млн га, тобто не 20%, не 30%, а 8–9%.

Також Балюк зазначає, що за останні 130 років родючість наших ґрунтів знизилася на 20-30%.

– І якщо до цього додати ще й різні види деградації, а ми вважаємо, що в Україні приблизно до 15 млн га деградованих ґрунтів, то маємо приблизно 20 млн грн втрат на рік лише через зниження врожайності й погіршення якості сільськогосподарської продукції, не враховуючи еколого-економічних втрат.

Також він запропонував кілька шляхів вирішення цієї проблеми. Перше – Рада має підтримати підготовлений спільно з Міністерством аграрної політики України проект закону «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості». Друге – державна програма охорони ґрунтів. Третє – моніторинг інформації про стан ґрунтів он-лайн.

За його словами, створення Державної служби охорони ґрунтів має відбуватися за рахунок об’єднання існуючих служб. Так, США, каже він, 80 років тому її створили, і вона взяла на себе всю повноту відповідальності за стан ґрунтових ресурсів.

Відділ моніторингу