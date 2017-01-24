15 млн грн боргу має держава перед полтавськими сільськогосподарськими підприємствами

24.01.2017 Поділитися

Держава винна 15 млн грн полтавським сільськогосподарським фірмам – про це повідомили під час відеоконференції із заступником Міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка.

За словами директора департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА Сергія Фролова, у цьому році держава має виплатити кредиторську заборгованость перед підприємствами області. На сьогодні борг становить 15 млн грн. В Мінагрополітики запевнили, що більшу частину кредиторки минулих років буде погашено протягом 2017 року.

Під час відеоконференції було роз’яснено механізм надання земельних ділянок держаної власності для виробництва органічної продукції та закладки багаторічних насаджень, умов надання сільгоспвиробникам державної підтримки у 2017 році. Так, у лютому мають запрацювати насіннєві лабораторії та розпочатися реєстрація сільськогосподарської техніки.

Відділ моніторингу