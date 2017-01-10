15 тис. жителів Полтавщини захворіли на грип, 7 осіб – на Гонконгський штам

10.01.2017 Поділитися

На Полтавщині зареєстровано випадки захворювання на Гонконгський грип. З початку року в Полтавській області прокотилася хв иля захворювання на ГРВІ та віруси різних штамів. Серед них уже 7 випадків захворювання на новий для регіону штам грипу А(Н3N2) або Гонконгський вірус. Його зафіксували в Полтавському та Карлівському районах. Частина хворих –діти.

Як повідомили журналістам «ОБ» в Полтавському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України, даний штам є зовсім незнайомий українцям. Занесенийз Китаю, де у свій час спричинив епідемію.

– Особливість Гонконгського вірусу полягає у постійній мутації, залежно від кліматичних умов та індивідуальності організму-носія. Тому до нас він потрапив уже у видозміненій формі, – повідомив директор центру Андрій Хайло.

За словами експертів лабораторного центру, у нього є низка загальних особливостей за якими А(Н3N2) можна виявити. Симптоми, при цьому, майже не відрізняються від інших штамів: підвищення температури, ломота в кістках, слабкість і в окремих випадках пронос та блювота. Профілактика залишається такою самою як і при випадках інших вірусних захворювань.За даними епідеміологів, найближчим часом можна очікувати збільшення рівня захворюваності на Гонконгський вірус.

Нагадаємо, що в області станом на 1 січня цього року зафіксовано епідемічний підйом захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип. За перший тиждень січня захворіло понад 15 тисяч осіб (на 46,5% більше попереднього тижня), з них більше 9 тисяч (61% захворілих), становлять діти. Випадків смерті від грипу та ГРВІ не зареєстровано.

Олександр Гуцул