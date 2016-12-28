162 сім’ї стали опікунами на Полтавщині за 2016 рік

28.12.2016 Поділитися

1927 дітей-сиріт віком від 6 до 18 років перебувають на обліку й потребують батьківської опіки на Полтавщині. Це 92,1% від 2092 дітей, що внесені до реєстру опіки Полтавської області. Даний показник на 0,8% вищий проти торічного. Про це повідомили під час засідання координаційної ради у справах дітей при Полтавській облдержадміністрації, де підбили підсумки роботи опікунських органів у 2016 році.

Так, за період із лютого по грудень цього року 162 сім’ї стали опікунами. Загалом, всиновлено 533 дитини віком до 6 років, 474 дитини віком від 6 до 18 років, влаштовано 269 дітей-сиріт. Найбільші показники із всиновлення показали в Зіньківському, Новосанжарському та Семенівському районі.

Також у цьому році затверджено постанову про неможливість всиновлення одного із братів чи сестер-сиріт. У такому випадку всиновлювачі повинні взяти обох дітей.

За даними Міністерства сім’ї молоді та спорту, станом на 2016 рік Полтавська область займає одне з провідних місць по роботі з дітьми, що позбавлені батьківської опіки та перебувають на державному забезпеченні.

Тарас Бабенко