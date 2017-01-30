17 осіб отримали допомогу в полтавських пунктах обігріву

30.01.2017 Поділитися

В полтавських пунктах обігріву надали допомогу 17 особам протягом минулої доби.

Про це повідомили в управлінні цивільного захисту при облдержадміністрації. За їх словами, в останні дві доби склалася важка ситуація з пониженням температури, що спричинило чималу кількість випадків обморожень серед населення області.

Нагадаємо, що на території області встановлено 113 пунктів обігріву. З початку роботи пунктів обігріву їх відвідало 713 людей.Окрім цього, працівниками пунктів надано допомогу 2 легковим автомобілям, в яких перебувало 5 людей. З початку ускладнення погодних умов, починаючи з 14 грудня 2016 рокувивільнено 18 автомобілів служби ЕМД, 8 пасажирських автобусів, 677 вантажних та 116 легкових автомобілів, в яких перебувало 1109 людей.

Відділ моніторингу