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17 полтавським МАФам не продовжили оренду

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17 полтавським МАФам не продовжили оренду

Під час десятої сесії Полтавської міськради депутати не підтримали голосування за продовження оренди Малих архітектурних форм.

Депутати не ухвалили розташування в місті на 5 років 17 МАФів. А для сімох обранці не підтримали дозволи тривалістю в 1 рік. За результатами голосування рішення не пройшло. 21 депутат підтримали проект, але не вистачило голосу Дмитра Петрова, який раніше заявляв про конфлікт інтересів у цьому питання.

Однак Мамай заявив, що все ж «просуне» це питання на голосування наступної сесії. За його словами, МАФи ніхто не прибиратиме. Однак деякі депутати проти такого рішення через те, що ці кіоски, які ставлять у центрі міста, псують історичний вигляд Полтави.

Віктор Карпенко

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