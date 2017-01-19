18 особам надано допомогу в полтавських пунктах обігріву

19.01.2017 Поділитися

На Полтавщині в пунктах обігріву надали допомогу 18 особам, що постраждали від негоди.

За даними Управління з питань цивільного захисту в Полтавській області, загалом до пунктів обігріву вже звернулися 536 людей.

Окрім цього було надано допомогу одному автомобілю служби ЕМД, 2 вантажним та 1 легковому автомобілям, в яких перебувало 7 людей. З початку ускладнення погодних умов, починаючи з 14.11.2016 рокувивільнено 17 автомобілів служби ЕМД, 7 пасажирських автобусів, 657 вантажних та 105 легкових автомобілів, в яких перебувало 1048 людей.

Нагадаємо, що з метою надання допомоги людям у період похолодання, на території області встановлено 113 пунктів обігріву.

Відділ моніторингу