182 га державних земель Полтавщини віддадуть в оренду на аукціонах

18.01.2017 Поділитися

Права оренди 182,2140 га державних земель області продадуть на відповідних аукціонах – повідомляє ГУ Держгеокадастру Полтавщини.

Так, найбільше ділянок готові віддати для ведення сільськогосподарської діяльності у Лучанській сільській раді (48,2140 га) та Пісківській сільраді (42,3 га). Найменше земель виділить Свиридівська сільрада – 1,26 га.





Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється виконавцем земельних торгів. Витрати, здійснені виконавцем земельних торгів на проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

Відділ моніторингу