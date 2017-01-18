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182 га державних земель Полтавщини віддадуть в оренду на аукціонах

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182 га державних земель Полтавщини віддадуть в оренду на аукціонах

Права оренди 182,2140 га державних земель області продадуть на відповідних аукціонах – повідомляє ГУ Держгеокадастру Полтавщини.

Так, найбільше ділянок готові віддати для ведення сільськогосподарської діяльності у Лучанській сільській раді (48,2140 га) та Пісківській сільраді (42,3 га). Найменше земель виділить Свиридівська сільрада – 1,26 га.


Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється виконавцем земельних торгів. Витрати, здійснені виконавцем земельних торгів на проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

Відділ моніторингу

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