184 га земель виділили полтавським військовим за тиждень

23.03.2017 Поділитися

За останній тиждень полтавські військові отримали 100 наказів на отримання земельних ділянок загальною площею 184 га, – повідомляють у Полтавському Держгеокадастрі.

У службі відзначають, що захисники України загалом подали 271 клопотання на отримання земель. 100 опрацьовані, інша частина на стадії розгляду.

Із земель державної власності учасники війни на Сході здебільшого отримають ділянки для ведення особистого селянського господарства. Під ці потреби 92 військовим передадуть землі площею 183 га. Ще 8 ділянок площею близько 1 га призначені для ведення садівництва.

Нагадаємо, в минулому році до власності учасників війни на Сході передали понад 29 тис земельних ділянок з площею 37,8 тис. гектарів. Ці показники вдвічі більші, ніж у 2014-2015 роках – 14,6 тис. земельних ділянок загальною площею 14,5 тис. гектарів.

Таким чином, зростання по цим показникам становить 100 та 160% відповідно. В минулому році для військових було зарезервовано 25 тис. га.

Віктор Карпенко