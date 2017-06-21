2 день «по-італійськи» страйкують кременчуцькі залізничники: рух потягів обмежений
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Другий день триває «італійський страйк» кременчуцьких працівників «Укрзалізниці». Відучора вони не виходять на рейси та не дозволяють потягам виїжджати з депо, пише один з активістів протесту у своєму «Фейсбук».
Загалом, страйкує близько 80 працівників кременчуцького вокзалу. По 30-40 пікетувальників на 12 годин. Протестувальники відзначають, що вони саботують роботу згідно усіх правил безпеки. Адміністрація жодного контакту з працівниками не підтримує.
Через це вже другий день ускладнений рух потягів у напрямках Черкащини, Донеччини, Харківщини та Полтавщини.
Загалом, страйкарі вимагають підвищення зарплат, забезпечення соціальних гарантій. Працівники залізниці вимагають приведення поїздів до стандартів згідно правил техніки безпеки. У деяких потягах, за словами протестувальників,
Віктор Карпенко