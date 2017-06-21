2 день «по-італійськи» страйкують кременчуцькі залізничники: рух потягів обмежений

21.06.2017 Поділитися

Другий день триває «італійський страйк» кременчуцьких працівників «Укрзалізниці». Відучора вони не виходять на рейси та не дозволяють потягам виїжджати з депо, пише один з активістів протесту у своєму «Фейсбук».

Загалом, страйкує близько 80 працівників кременчуцького вокзалу. По 30-40 пікетувальників на 12 годин. Протестувальники відзначають, що вони саботують роботу згідно усіх правил безпеки. Адміністрація жодного контакту з працівниками не підтримує.

Через це вже другий день ускладнений рух потягів у напрямках Черкащини, Донеччини, Харківщини та Полтавщини.

Загалом, страйкарі вимагають підвищення зарплат, забезпечення соціальних гарантій. Працівники залізниці вимагають приведення поїздів до стандартів згідно правил техніки безпеки. У деяких потягах, за словами протестувальників,

Віктор Карпенко