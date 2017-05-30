2 полтавців стали чемпіонами світу з кіокушинкай-карате

30.05.2017 Поділитися

Підопічні Володимира Прядка Олександр Свинаренко та Анатолій Журавель дійшли до фіналу, де здолали представників Росії та здобули «золото».

Спортсмени з Лохвиці взяли участь у Чемпіонаті світу з Кіокушинкай Карате g IFK World Tournament 2017. Олександр Свинаренко виступив у категорії до 80 кг. Провів чотири поєдинки, у двох із них переміг достроково. У фіналі зійшовся з росіянином Олександром Безруковим і переміг того за рішенням арбітрів.

Анатолій Журавель виступив у ваговій категорії понад 80 кг. Мав провести на поєдинок більше, ніж його земляк, але у першому бою противник не вийшов на татамі. З інших 4 поєдинків отримав чисту перемогу в трьох. У фіналі Анатолію довелося також битися з росіянином Юрієм Борисевичем, але перший також одержав упевнену перемогу.

Бій Олександра Свинаренка

Бій Анатолія Журавля

Віктор Карпенко