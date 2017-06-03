2 полтавців стали переможцями Всеукраїнського конкурсу живопису серед дітей з цукровим діабетом

03.06.2017 Поділитися

Вже увосьме «Санофі» в Україні, провідна компанія у сфері охорони здоров’я, оголосила результати Всеукраїнського конкурсу малюнку серед дітей з цукровим діабетом, який проводиться під егідою Асоціації дитячих ендокринологів України у рамках довгострокової програми компанії Санофі «Діабет. Допоможемо разом». Конкурс покликаний надавати підтримку маленьким українцям, які живуть із цукровим діабетом, та їхнім родинам.

На церемонії нагородження назвали імені призерів конкурсу.

Номінація «Диво-тварини»:

• Данило Париляк (м. Перемишляни Львівської обл.)

• Валерія Бобикіна (м. Харків)

• Віталій Ходукін (м. Маріуполь)

Номінація «Диво-люди»:

• Любомир Тихончук (м. Київ)

• Захар Кубаєвський (м. Зеленодольськ Дніпропетровської обл.)

• Вадим Чурута (м. Золотоноша Черкаської обл.)

Номінація «Диво-місця»:

• Аліса Алєксєєва (м. Полтава)

• Софія Карпович (м. Житомир)

• Тимофій Мироненко (м. Полтава)

Номінація «Диво-події»:

• Ростислав Фоменко (м. Ізюм, Харківська обл.)

• Міла Кісельова (м. Харків)

• Ірина Миргород (м. Одеса)

Відділ моніторингу