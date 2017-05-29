2 роки він ходить з біочіпом в руці і його висновки лякаючі

29.05.2017 Поділитися

Два роки тому Євген Черешнєв імплантував собі біочіп. Він хотів зрозуміти, як бути «пристроєм» в Інтернеті, та отетерів від результатів. В інтерв'ю Черешнєв розповів, як входити до метро без проїзного і навіщо корпорації стежать за нашою поведінкою.

Євген Черешнєв звик, що люди дивляться на його ліву руку. Багато хто знає, що у нього під шкірою біочіп. На дотик ця капсула, як маленька таблетка. Черешнєв іронізує, що вона «вивела його з Матриці». Через біочіп він стежив за тим, що робить в інтернеті.

В результаті Черешнєв залишив пост віце-президента з маркетингу в «Лабораторії Касперського», заснував компанію Biolink.Tech і збирається боротися за права людини в Інтернеті.

– Біочіп відкрив мені очі, – зізнається Черешнєв. – Два роки тому я думав, що треба покращувати бізнес, сервіси будуть адаптуватися, і ми всі виграємо від цього. Коли я став «пристроєм», зрозумів, як до мене будуть звертатися через 5-10 років, і жахнувся. Ми – це горезвісна мавпа з гранатою: неправильно використовуємо дані.

Підкреслюю: не потрібно імплантувати чіпи, лякати історіями про кіборгів. Ми вже підключені [до Мережі], злилися зі смартфонами. У нас три ресурси: повітря, вода таІнтернет. «Великі дані», Big Data, – це шлях до поліпшення життя.

Кому в голову прийшла ідея вживити вам чіп?

– Є офіційна версія: це було грандіозне дослідження «Лабораторії Касперського», задовго заплановане. В реальності ми придумали це зі шведом Торродом у барі після заходу з кібербезпеки. Туди з'їжджаються експерти і бубонять: «Ось проблема, ось проблема». І ти думаєш: «А чого не вирішуєте, експерти?!» І ось під 3 ранку, добряче хильнувши пива, ми взяли серветку і придумали.

До ідеї з биочипом нас підштовхнула розповідь американця-діабетика про інсулінові помпи. Він дізнався, що хакер може зламати систему і подати людині летальну дозу інсуліну. І ніхто не доведе, що це вбивство.

Ми зрозуміли, що зрослися з системою. Девайси, датчики навколо, але люди не розуміють, як змінюється життя, якщо вживити в руку біочіп, несвобода, майбутнє, чорне дзеркало, довгопост.

Що з чіпом можна робити в місті вже зараз?

– Можна розблокувати смартфон, машину відкрити. Якщо трохи модифікувати чіп і «домовитися» з інфраструктурою, можна відмовитися від квитків, паспорта. Торкнувся рукою і увійшов до метро або оплатив покупку.

Ви два роки ходите з біочіпом, що здивувало?

– Знати історію про людину в динаміці – страшна справа. Проаналізувавши себе, я можу сказати, що точно зроблю через три дні. Зайду на такий-то сайт. Оплачу покупку з такої-то карти. Піду пішки за таким маршрутом. Сяду в машину, поїду в фітнес, спалю стільки-то калорій і з'їм цей батончик. Далі як у Оруелла: «Хто контролює минуле, той контролює майбутнє». Корпорації зчитують інформацію і маніпулюють поведінкою. Але про це людям думати неприємно.

Трамп збирається підписати акт, який дозволить власникам даних продавати їх рекламодавцям. У моїй системі цінностей це трешак. Зі зразка демократії, якою вона себе вважає, Америка стане першою Інтернет-тиранією. Людей треба захищати, передавати інформацію їм. Потрібно демократизувати Інтернет, а не відкидати його назад до феодалізму.

Багато хто звинувачував Трампа, що він виграв вибори президента якраз завдяки аналізу даних, має бути діюча рекламі в «Facebook».

- Навряд чи він виграв тільки через це. У США спостерігається розкол суспільства і очікування змін у порівнянні з політикою попередніх двох президентів. Але якщо ти правильно працюєш з даними, у тебе є перевага.

Дані застосовуються не тільки в політиці, а й на ринку праці, торгівлі, конкуренції. До недавнього часу бізнеси розвивалися паритетно. Можна було створити конкурентну модель і потопити «великого брата». Згадайте відносини «Apple»та«IBM». Ти просто кращий за свій час. Але тоді не було такого обсягу даних.

Є п'ять компаній: «Facebook», «Apple», «Microsoft», «Google»і «Amazon». Ще з дюжину менших, начебто «IBM», плюс великі держави. І у них дані більше ніж про два мільярди людей.

Стартап може бути в 30 разів краще, але технічно програє. Компанія з великими м'язами подивиться на нього: «О, прикольно, але купувати ми їх не будемо. Чого гроші витрачати?» Скопіюємо все, що можна поцупити, а головне застосуємо досвід двох мільярдів людей. Ми вже знаємо, як вони будуть себе вести в різних ситуаціях. Цього досвіду немає у стартапу, і він загине.

Корпорації доведуть вам, що за допомогою даних роблять життя людини зручніше.

– Красива ширма. Приберемо звідси маркетинг. Залишається компанія з бізнес-планом і нормою прибутку. Бізнес зростає, і якийсь час ти робиш світ кращим. Це твій слоган. Ти покращуєш сервіс, з'являється зростання, і потрібні нові канали прибутку.

Якщо компанія не створює нові сервіси, цінності, продукти, вона вмирає. Це стосується і маленького промислового підприємства, і холдингів.

Постане питання: «Чи можемо ми трошки порушити права людини, зате отримати кілька «ярдів» грошей?» Рада директорів покличе юристів: «Пф, зробіть так, щоб це було легально».

Компанії користуються необізнаністю 99% людей і дуже багато заробляють.

«Проблема з приватними даними в Інтернеті – приклад, що світ не зовсім стає краще»

Ви говорите, що бізнес просто заробляє, але ви теж придумали бізнес. І це ж теж про гроші. Якщо все вийде, як я задумав, – буде альтернатива «Google» і «Microsoft». Зараз «Google»– безкоштовний телевізор. Він каже, що все безкоштовно і показує купу реклами. Але запам'ятайте, якщо кажуть, що продукт безкоштовний, продукт – це ви. Ти платиш приватними даними або свободою. Багатьох це влаштов. А я намагаюся зробити, умовно, кабельне телебачення, HBO. Платиш близько 300 карбованців, і ніякого трекінгу, ніякої реклами, видалення всіх відомих вірусів, шифрування трафіку і так далі. На трекери ми ставимо завісу з «білого шуму», щоб тебе неможливо було змалювати.

Перших «підключених», які закриють свої дані, будуть підозрювати: «Що це ти задумав?»

- Конфіденційність в Інтернеті – придуманий термін, менш дратівливий. Рекомендую замінювати його на слово «свобода». Відразу протвережує! «Свободи в Інтернеті не існує», «Частина свободи в обмін на якість сервісу».

Бенджамін Франклін сказав чудову фразу: «Ті, хто готовий проміняти свободу на тимчасове відчуття безпеки, не заслуговують ні першого, ні другого». Багато хто вважає: «Ну що приватність, нехай зчитують, зате я спокійно живу». Так все навколо працює, щоб ти так думав. Свобода – не предмет для торгу.

Якщо питання даних в Інтернеті настільки важливе, як його проґавили в держслужбах?

– Проґавили. Експертиза – вузька річ. Фахівців з Big Data і кібербезпеки мало. Більшість працюють на комерційні компанії, адже там більше платять. Тому експертиза там сильніше, і вони першими рішення приймають.

Я спілкувався з людьми з держорганів, вони бачать проблеми. Їх зобов'язують збирати все [дані], тому що так влаштовані держави. Але якщо створювати масивні бази даних, є ризик злому. Або знайдеться черговий Едвард Сноуден. Держави почали розуміти, що треба відходити від периметрів.

Не можна претендувати на вселенське панування. Краще вкладатися в нові технології і думати про своїх громадян. А краще в першу чергу думати про них. Віддайте дані людям. І вони будуть зашифровані і недосяжні. Держава «Х» не зможе зібрати дані про країну «Y»: хто що купує, скільки п'є, за кого голосує. І використовувати інформацію у війні.

Повна шифровка і безпека даних, в тому числі від розвідок інших країн, виправдовує, що держави втратять звичне комфорту до доступу інформації. Зараз захотів відстежити когось – відстежив. Чи залишиться юридична система. Суд може зобов'язати конкретного користувача відкрити дані, наприклад, за день, коли було скоєно злочин.

Я читав, що у вас є ідея, як побороти хабарі на дорогах.

– Припустимо, у мене цифрові права зберігаються в смартфоні. Вони зашифровані як кредитна карта в «Apple Pay». Я їду по дорозі, мене зупиняє офіцер ДАІ. У нього пристрій для перевірки даних і цифрової жетон. Так підтверджується, що він вийшов на офіційне чергування, йому дозволено розшифровувати мої права.

Я Просовую руку, він зчитує і бачить: права, страховка, штрафи, історія швидкості за останні 15 хвилин. Штучний інтелект навіть проаналізував, що я їхав за правилами.

Якщо я порушив, офіцер відразу виписав штраф. Все! Якщо офіцер намагається поза роботою вийти і зібрати грошей, дешифратор просто не включиться. За допомогою технології блокчейна можна контролювати всі держбюджети.

Ви малюєте майбутнє з серіалу «Чорне дзеркало». Світ, де технології рвонули вперед, а людина не встигла і закопалася в своїх пороках.

– У «Чорному дзеркалі» була серія, коли солдатові [через пристрій] вселяли, що люди – це вороги. Цілком реальний сценарій. Вплив соцмереж, коли Прем'єр-міністра змусили займатися сексом зі свинею? Очі, які знімають відео? Нічого неможливого. У поточному обсязі інновацій все складніше прогнозувати наслідки для людей.

Ми йдемо до «Чорного дзеркала», тому що у нас все більше про «як продати», а не «як надихати». Йде стимуляція тупого споживання, і чим ти тупіший, тим вигідніше.

Big Data – такий же революційний винахід як мікроскоп. Левенгук побачив бактерії і зрозумів, скільки навколо нас! А ми замість того щоб розвиватися і використовувати Big Data для поліпшення життя, починаємо бабки робити.

Відділ моніторингу