2 «золота» та «бронза»: полтавці зайняли перші місця на конкурсі імені Бетховена
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Троє полтавців стали призерами конкурсу виконавців імені Людвіга ван Бетховена, що пройшов у Харкові.
Тож за результатами змагань, Полтавщина має трьох призерів у наступних категоріях:
Фортепіано, молодша категорія
1 місце – Артем Єрух.
Скрипка, середня категорія
1 місце – Давид Яковлєв.
Скрипка, молодша категорія
3 місце – Данило Фомін.
Довідвково: Мета цього конкурсу – виявити та підтримати творчо обдарованих дітей , пропагування класичної світової музики, подальший розвиток і вдосконалення виконавської майстерності юних музикантів, активізація творчої діяльності викладачів, подальше зміцнення зв’язків між українським і німецьким народами.
Віктор Карпенко