2 «золота» та «бронза»: полтавці зайняли перші місця на конкурсі імені Бетховена

07.06.2017 Поділитися

Троє полтавців стали призерами конкурсу виконавців імені Людвіга ван Бетховена, що пройшов у Харкові.

Тож за результатами змагань, Полтавщина має трьох призерів у наступних категоріях:

Фортепіано, молодша категорія

1 місце – Артем Єрух.

Скрипка, середня категорія

1 місце – Давид Яковлєв.

Скрипка, молодша категорія

3 місце – Данило Фомін.

Довідвково: Мета цього конкурсу – виявити та підтримати творчо обдарованих дітей , пропагування класичної світової музики, подальший розвиток і вдосконалення виконавської майстерності юних музикантів, активізація творчої діяльності викладачів, подальше зміцнення зв’язків між українським і німецьким народами.

Віктор Карпенко