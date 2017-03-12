20 людей отруїлися в аквапарку, куди Мамай возить дітей

12.03.2017 Поділитися

У Харкові після відвідування аквапарку з симптомами отруєння в лікарні звернулися близько 20 осіб, 6 дітей госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба Харківської ОДА.

В Обласній дитячій клінічній лікарні №1 перебуває 6 дітей з ознаками отруєння парами хлору. Їх стан стабілізувався, діти проходять необхідний курс лікування.

10 березня близько 7 ранку до швидку допомогу звернулися батьки двох дітей з симптомами отруєння. Обидві дитини відвідували аквапарк Джунглі, дітей госпіталізували. Після близько 20:30 за допомогою звернулися відразу декілька сімей. У дітей були кашель, блювота, головний біль. одного з них відразу госпіталізували в 1 обласну дитячу лікарню, інші від госпіталізації відмовилися. Але о 23:00 почали надходити повторні дзвінки, в результаті госпіталізували ще 5 дітей. Початковий діагноз – отруєння парами хлору.

Відзначається, що в аквапарку взяті заміри води. За попередньою інформацією, її хімічний склад не відповідав нормам.

Слід зазначити, що з боку керівництва аквапарку були зроблені спроби перешкоджати проведенню слідчих дій, а саме забору води, - додали у відомстві.

Віктор Карпенко