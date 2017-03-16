200 вчителів Полтавщини працюватимуть над реформою шкіл

16.03.2017 Поділитися

Реформування шкільної освіти відповідно до ключових напрямів Концепції «Нова українська школа», зокрема перехід до профільності, дає можливість учням вибрати профіль, споріднений до їх інтересів та здібностей. Це забезпечує свідомий вибір професії в недалекому майбутньому.

Доктор педагогічних наук Марина Гриньова окреслила пріоритети організації навчально-виховного процесу на факультеті, спрямовані на підготовку висококомпетентного та конкурентоспроможного педагога. Вона разом з викладачами кафедри хімії та біології презентували видання «Довідник. Хімія», підготовлений науковцями факультету.

– Готовність учня до профільного навчання має базуватися на орієнтації у сфері різних професій, ознайомлення з тими чи іншими професійними вимогами до особистості. Тож і профорієнтаційна робота має бути спрямована на допомогу учням у правильному виборі профілю – Гриньова.

Викладач Сергій Новописьменний презентував спеціальності та спеціалізації, за якими проводитиметься підготовка для вступників-бакалаврів 2017 року, деталізував особливості вступу на природничий факультет для обдарованих дітей та для випускників різних соціальних груп.

Загалом до заходу доєдналося більше 200 вчителів та викладачів із 6 районів Полтавської області. Учасники семінару домовилися про співпрацю, аби підвищити рівень педагогів-природників та орієнтації учнівської молоді на природничі дисципліни.

Віктор Карпенко