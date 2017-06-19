22 000 вчителів залучать для старту реформи освіти – МОН

19.06.2017 Поділитися

Для початку реформи в освіті залучать більше 22 000 вчителів, які навчатимуть першокласників за новою системою. Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

Вона також зазначила, що учні перших двох класів мають навчатися без системи оцінювання, тоді як, у третьому та четвертому класах – мають звикати до балів у щоденнику.

– Теперішня система оцінювання в Україні – каральна. За новими правилами досягнення підкреслюватимуться нарівні з помилками, – Гриневич.

Щоб засвоїти нові методики викладання, підходи до оцінки і інші елементи нової школи, напередодні старту реформи в першому класі візьмуть до роботи 22 000 вчителів, які будуть брати першокласників, пройдуть комплексне перенавчання.

– Профільна школа зараз орієнтована саме на складання оцінки. Без переорієнтації завдань від діючої моделі ми відійти не зможемо, – додала міністр.

Також МОН планує ввести ЗНО для вступників до магістратури за міжнародним правом.

Відділ моніторингу