2/3 полтавських 11-класників зареєструвалися на пробне ЗНО

15.02.2017 Поділитися

5050 учнів 11-класів подали заявки на участь у пробному ЗНО в Полтавській області. Це 2/3 від загальної кількості випускників шкіл, що зареєструвалися на оцінювання в регіоні. Така висока кількість учасників пробного ЗНО в порівнянні з минулими роками пов’язана з особливостями проведення оцінювання в 2017 році. Цьогоріч результати ЗНО буде зараховано випускникам шкіл як результати державної підсумкової атестації (ДПА), а традиційних випускних іспитів у 11 класах не буде, розповів Олександр Сидоренко, директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти на брифінгу щодо проведення ЗНО-2017 у Полтавській області.

Сесія пробного ЗНО на Полтавщині буде проводитися 1 і 8 квітня в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Гадячі та Карлівці. Загалом заявки на проходження пробного тестування подало 5100 осіб, 5050 із них – 11-класники. Вони обрали 7558 тестувань. Найбільш обирані предмети пробного ЗНО, окрім української мови й літератури – математика, історія України, англійська мова та біологія.

У ХРЦОЯО повідомили, що з 14 березня кожний учасник, зареєстрований на пробне оцінювання, матиме змогу роздрукувати запрошення-перепустку зі своєї персональної сторінки на сайті Харківського РЦОЯО. Окрім нього учаснику пробного ЗНО з собою треба мати документ, що посвідчує особу.

Зазначимо, реєстрація на основне ЗНО почалася 6 лютого і триватиме до 17 березня. Проведення ЗНО з усіх предметів розпочнеться з 23 травня і триватиме до 15 липня 2017 року.

Читайте на «ОБ»: Три кроки для успішної реєстрації на ЗНО-2017

Сергій Нагорний