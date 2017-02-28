235 тис. євро отримала «Ворскла» за програш «Локомотіві» у Лізі Європи

28.02.2017 Поділитися

Полтавська «Ворскла» отримала від УЄФА 235 тис. євро за участь у цьогорічному розіграші Ліги Європи, де за підсумком двох матчів «біло-зелені» програли хорватській «Локомотіві».

Чемпіон України – київське «Динамо», за даними офіційного сайту УЄФА, отримає 12,7 мільйона євро за вихід у груповий етап турніру. За 500 тисяч кияни отримають за 2 нічиї в матчах проти «Бешикташа» і «Наполі», а також 1,5 мільйона – за перемогу в домашньому поєдинку проти стамбульського клубу.

За доходами в єврокубках сезону 2016/17 донецький «Шахтар» посів друге місце серед українських клубів. «Гірники» заробили як мінімум 6 мільйонів 280 тисяч євро.

За вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи «Шахтар» міг заробити ще 750 тисяч євро, але поступився «Сельта».

Луганська «Зоря» за свій виступ у груповому етапі Ліги Європи отримає 2 мільйона 840 тисяч євро.

«Ворскла» і «Олександрія», які вилетіли в 3 кваліфікаційному раунді Ліги Європи, отримають від УЄФА по 235 тисяч євро.

Слід зазначити, що ці цифри не є остаточними, оскільки в кінці сезону команди ще отримають перерахування від «ринкового пулу».

Віктор Карпенко