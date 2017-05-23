24 млрд грн зекономила «Prozorro» українському бюджету

23.05.2017 Поділитися

Система електронних закупівель «Prozorro» з моменту впровадження заощадила для державного бюджету 24 млрд грн. Про це заявив прем'єр Гройсман, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами Гройсмана, в Prozorro здійснили закупівлі на 700 млрд грн. За його словами, Кабмін і Фонд держмайна домовилися вивчити можливість використання системи для конкурентного продажу державних підприємств.

– Сьогодні ми можемо констатувати факт того, що ця система є не тільки конкурентною, не тільки відкритою, але і економить ресурси для державного бюджету. За нашими розрахунками, з моменту впровадження досягнута економія бюджетних коштів, коштів, які належать державі, українському народові – 24 млрд грн, – повідомив прем'єр в ході 13 світового форуму про державні закупівлі «Procurement, Integrity, Management and Openness (PRIMO) Forum» у Києві.

Завдяки проведенню у «Prozorro» аукціонів у рамках тендерів на реалізацію проектів «Реконструкція водних підходів, маневрових зон та операційних акваторій біля причалів з урахуванням перспективного вантажообігу морського порту «Південний»» та «Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів морського порту «Південний», Адміністрація морських портів України (АМПУ) заощадила близько 400 млн грн.

Використання Prozorro дозволило АМПУ з 1 січня по 12 вересня 2016 року заощадити 11,3 млн грн.

Довідково: у 2016 року набрав чинності Закон «Про державні закупівлі», який забезпечив переклад всіх держзакупівель в електронний формат. Перехід передбачав 2 етапи. З 1 квітня 2016 року закупівлі в систему «Prozorro» перевели центральні органи виконавчої влади та підприємства, що діють в окремих сферах господарювання. А із серпня того ж року використання «Prozorro» стало обов'язковим для інших державних замовників. Система працювала в пілотному режимі з лютого 2015 року.