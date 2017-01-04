247 осіб звернулося до полтавського пункту обігріву за 3 тижні
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З початку роботи місцевого пункту обігріву, по допомогу звернулося 247 людей – зазначили в управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
За словами першого заступника начальника управління Андрія Коваленка, майже 250 людей відвідало пункт обігріву. Він розташований по вулиці Великотирнівська, 1а (м-н Половки – ред.).
– Самі пункти обігріву почали працювати 15-го грудня. У палатках безхатькам пропонують чай, каву, тимчасовий нічліг – Коваленко.
Та навіть попри зниження температури до 11°-26° морозу на кінець тижня, пункти обігріву у такому режимі впораються з навантаженням – вважають в у управлінні з питань цивільного захисту.
Нагадаємо, що із середини грудня по області запрацювало 110 пересувних пунктів обігріву. З них у Полтаві – 1, у Кременчуці – 6.
Віктор Карпенко