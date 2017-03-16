25 млн українців є власниками та користувачами земель
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За даними Держгеокадастру 25,3 млн українців є власниками чи користувачами земель, з яких на 2 мільйони менше власне землевласників.
Так, на загальну кількість користувачів земельними ресурсами припадає 23,4 млн осіб, що мають у власності земельні ділянки. У службі зазначають, що українці та полтавці, зокрема, беруть в оренду чи купляють землі для ведення підприємництва, фермерства або для власних сільськогосподарських потреб.
Із 25,3 млн власниками ділянок, 6,9 млн осіб мають земельні паї.
Нагадаємо, що з 60,4 млн га землі, площу яких займає Україна, половина ділянок знаходиться у приватній власності. Лише 10,4 млн га земель зареєстровані в державному володінні.
Віктор Карпенко