250 полтавців не з’явилися на ЗНО з математики – ХРЦОЯО

31.05.2017 Поділитися

Явка на тестування з математики по Полтавщині склала 94%, такі дані наводять у Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Загалом, на це незалежне тестування зареєструвалося 4 243 учасників. З яких більше 250 абітурієнтів не прийшло. В установі відзначають, що жодної інформації про порушення поки немає.

Усього по Україні минулого року більше 132 тис. абітурієнтів взяли участь у тестуванні з математики.

На тестуванні з української мови та літератури явка полтавських абітурієнтів склала 96%. Загалом по Україні цього року зареєструвалося для проходження тесту з української мови і літератури – 239 945, історії України – 182 219, математики – 113 113.

Щороку, відзначають у Міносвіти, кількість абітурієнтів зменшується. Статистика і далі меншатиме, кажуть у відомстві.

Віктор Карпенко