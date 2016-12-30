Закрити
Робота журналістом
 
 
  •  

2,6 млрд грн отримали власники земельних паїв на Полтавщині за 2016 рік

330
Поділитися
2,6 млрд грн отримали власники земельних паїв на Полтавщині за 2016 рік

Понад 300 тисяч власників земельних паїв на Полтавщині передали їх в оренду сільгосптоваровиробникам. Загальна площа орендованих земель складає 1111,7 тис. га, повідомили в Головному управлінні Держгеокадастру в Полтавській області.

Зазначається, що середня плата за оренду одного гектара земельного паю в області становить 2 493 гривні (або 7,1% від нормативної грошової оцінки землі). Така вартість є однією з найвищих в Україні.

Із нарахованої орендної плати в 2,66 млрд грн, власники земельних паїв отримали 2,59 млрд. грн.на 1 грудня цього року.

Переважна кількість укладених договорів оренди середньострокова – на 8-10 років (45%), 32 % договорів укладено терміном до 7 років, 13% – на 7 років. 10 % договорів укладені на строк більше 10 років.

ТАКОЖ БУДЕ ЦІКАВО: Більше тисячі бійців зустрінуть Новий рік із оформленою землею на Полтавщині

Якщо ви помітили помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це наше видання.

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.