2,6 млрд грн отримали власники земельних паїв на Полтавщині за 2016 рік

30.12.2016 Поділитися

Понад 300 тисяч власників земельних паїв на Полтавщині передали їх в оренду сільгосптоваровиробникам. Загальна площа орендованих земель складає 1111,7 тис. га, повідомили в Головному управлінні Держгеокадастру в Полтавській області.

Зазначається, що середня плата за оренду одного гектара земельного паю в області становить 2 493 гривні (або 7,1% від нормативної грошової оцінки землі). Така вартість є однією з найвищих в Україні.

Із нарахованої орендної плати в 2,66 млрд грн, власники земельних паїв отримали 2,59 млрд. грн.на 1 грудня цього року.

Переважна кількість укладених договорів оренди середньострокова – на 8-10 років (45%), 32 % договорів укладено терміном до 7 років, 13% – на 7 років. 10 % договорів укладені на строк більше 10 років.