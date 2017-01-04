26 тис. грн для спортивної реабілітації полтавських інвалідів виділила держава у 2016 році

04.01.2017 Поділитися

26 тис. гривень держава виділила в Полтавській області на спортивно-реабілітаційні заходи для людей з обмеженими можливостями.

Такі цифри навів у розмові з журналістами «Останнього Бастіону» голова Полтавської обласної організації інвалідів Сергій Чумак.

– Станом на 2016 рік, на ряд спортивно-реабілітаційних заходів з державного бюджету було виділено 26 тис. гривень. Це відбулося вперше за роки Незалежності. Загальна сума, що виділяється з бюджету протягом останніх років складає близько 320 млн. гривень. Тобто залишається лише спитати куди поділися ці кошти і чому вони так нераціонально розподіляються, – сказав Чумак.

За його словами, до подібних заходів входять проведення спортивних змагань серед людей з обмеженими можливостями, видання путівок до закладів відпочинку та реабілітації, проведення семінарів та лекцій.

Зазначимо, що на 2016 рік обласною організацією інвалідів було зареєстровано 5783 інваліди різних категорій, що проживають у різних районах Полтавщини.