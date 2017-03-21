29 тис. військових забезпечили землею у 2016 році – Держгеокадастр

21.03.2017 Поділитися

У минулому році до власності учасників війни на Сході передали понад 29 тис земельних ділянок з площею 37,8 тис. гектарів. Ці показники вдвічі більші, ніж у 2014-2015 роках – 14,6 тис. земельних ділянок загальною площею 14,5 тис. гектарів, – повідомляють у Держгеокадастрі.

Таким чином, зростання по цим показникам становить 100 та 160% відповідно. В минулому році для військових було зарезервовано 25 тис. га.

У службі зазначають, що минулого року видали 135 тис. витягів про земельні ділянки. Така кількість спричинена запровадженням електронних послуг для користувачів. Також у відомства замовили 27,6 тис. витягів із технічної документації про нормативну грошову оцінку.

Досягненням у Держгеокадастрі вважають успішне тестування програмного забезпечення в рамках пілотного проекту щодо реєстрації земельної ділянки онлайн, за результатами якого впровадження зазначеної адміністративної послуги на всій території України передбачається у 2017 році.

Віктор Карпенко