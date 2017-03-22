3 гравці «Полтави» потрапили до збірної туру в Першій лізі

22.03.2017 Поділитися

Інтернет-портал «Sport Arena» назвав символічну збірну чергового туру в Першій лізі сезону 2016/2017, куди потрапили одразу троє футболістів «містян».

Воротар Володимир Кринський (ФК «Полтава»)

У цілому полтавська команда провела весь матч проти «пивоварів» у русі. Більше загрожувала воротам господарів, однак знайшлася робота і для Кринського, який змінив у воротах Боня (він отримав травму напередодні старту сезону та вибув не на один тур). Голкіпер полтавської команди надійно зіграв на лінії, здорово грав при спробах оболонців завантажити м'яч до чужої штрафної, а головне – відбив пенальті від Олега Слободяна, який за молодіжні команди «броварів» добре пробивав 11-метрові.

Атакуючий півзахисник Владислав Насібулін (ФК «Полтава»)

Група атаки ФК «Полтава»– сучасна, маневрена, в'юнка, немов ртуть. Важко знеструмити команду Юрія Ярошенка, адже вона постійно в русі і не збирається зупинятися, навіть коли звичайні ходи до воріт суперника перекриті. Насібулін перехопив м'яч на своїй половині поля і видав прохід метрів на 60. А коли суперники, навіть зриваючи з нього футболку, не змогли його зупинити, Владислав виклав розкішний гольовий пас на Нехтія. Класний матч Насібуліна, якому явно добре грається в такому оточенні, як Лебеденко, Нехтій, Трояновський та інші.

Кращим нападником туру, який вийшов на заміну став форвард «містян» Владислав Нехтій.

Дуже старався в своєму першому офіційному матчі за ФК «Полтава» Владислав Нехтій. Талановитий шахтарівський вихованець чіплявся за кожен м'яч, багато і корисно переміщався і брав участь у більшості небезпечних атак. Реалізація, звичайно, могла бути і кращою, але переможний м'яч для своєї команди в ворота «Оболоні-Бровар» він забив.

Нагадаємо, цими вихідними полтавці переграли в Києві своїх суперників по турнірній боротьбі – «Оболонь-Бровар». Команда Ярошенка здобула мінімальну перемогу завдяки голу Нехтія, який відзначився на 75 хвилині гри. Таким чином, полтавці наблизилися впритул до киян у турнірці. Але «зелено-чорні» залишаються позаду «броварів» через гіршу різницю забитих та пропущених м’ячів.

Віктор Карпенко