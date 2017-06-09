3% українців згодні віддати Донбас Росії – опитування

09.06.2017 Поділитися

2 роки тому думки українців були такими ж. Єдність та суверенітет країни підтримує більшість громадян. Про це свідчать висновки опитування «Рейтингу».

Більше половини українців (55%) вважають, що окуповані Росією Донецька та Луганська області мають повернутися під контроль Києву, як це було до війни.

15% населення вважають, що окупований Донбас має бути наділений розширеними повноваженнями в рамках децентралізації. На 5% менше респондентів хочуть надати ОРДЛО особливий статус.

3% українців хочуть, щоб окремі райони Луганщини та Донеччини стали або незалежними, або увійшли до складу Росії.

Відділ моніторингу