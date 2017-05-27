30 млн грн відшкодувань утрат забезпечили полтавські аудитори за 4 місяці 2017 року

27.05.2017 Поділитися

За січень-квітень цього року Держаудитслужба Полтавщини забезпечила відшкодування втрат на 30 млн грн.

Крім цього, за результатами аналізу тендерів через порушення відмінили торгів на суму 145 млн грн. Також на суму 14,4 млн розірвали вже підписані угоди.

У майже 40 випадках до служб, під час перевірок яких виявили будь-які фінансові порушення, застосували певні заходи впливу, такі, як грошові санкції.

Правоохоронні органи за матеріалами ревізій розпочали 14 досудових розслідувань. За допущені фінансові порушення 128 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 37 – до дисциплінарної та матеріальної, дві особи звільнено з посад.

Віктор Карпенко