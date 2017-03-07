За тиждень 300 полтавських військових отримали накази на отримання землі

07.03.2017 Поділитися

За минулий тиждень 954 захисники України та їх родичі одержали накази про отримання земельних ділянок. 300 з них – полтавці. Про це повідомляють в обласному управлінні Держгеокадастру.

Окрім Полтавської області, найбільше наказів видали у Сумському – 86, Київському – 78 та Харківському – 72 Держгеокадастрах. У службі повідомляють, що землі видані та використовуватимуться у сільськогосподарських цілях.

Також 585 земельних ділянок загальною площею 922,09 гектара вже передані Найбільше ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності надано у Кіровоградській – 136, Вінницькій – 76, Дніпропетровській – 61, Полтавській – 55 областях.

Віктор Карпенко