32 спортивних майданчики мають збудувати у 2017 році

17.01.2017 Поділитися

За 2016 рік на Полтавщині 10 спортивних майданчиків зі штучним покриттям.

На цей рік заплановано звести втричі більше футбольних полів. З 32 заявок мають реалізувати мінімум половину.

– Зараз маємо 32 заявки на будівництво майданчиків. Мінімум 15 полів плануємо збудувати цього року – зазначив член профільної комісії Полтавської облради Іван Близнюк.

Претендентів на будівництво таких полів оберуть під час майбутніх засідань відповідних комісій. До проекту планують залучити представників громадськості, Федерації футболу України та Полтавську обласну федерацію футболу. Зусиллями останніх була реконструйована одна з головних арен Полтави – стадіон «Динамо».

Віктор Карпенко