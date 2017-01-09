32 вантажівки та 2 легкових авто визволили полтавські рятувальники за добу

09.01.2017 Поділитися

Протягом доби підрозділами ГУДСНС України у Полтавській області надано допомогу 32-м вантажним та 2-м легковим автомобілям в яких перебувало 48 чол., повідомляється на офіційні сторінці ДСНС у Facebook.

З початку погіршення погодних умов вивільнено 12 автомобілів служби ЕМД, 7 автобусів, 527 вантажних та 88 легкових автомобілів, в яких перебувало 841 чол.

Також у ДСНС повідомляють про обмеження автомобільного руху в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях через сильні снігопади, ідеться на сайті відомства.