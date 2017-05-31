3435 товарів вже у реєстрі митниці, які з них не пропускатимуть та чому

31.05.2017 Поділитися

За період січня-квітня 2017-го року зафіксовано 3095 випадків призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушення прав інтелектуальної власності. Про це на брифінгу повідомив начальник управління Департаменту організації митного контролю Державної фіскальної служби Леонід Муромцев.

Зараз до реєстру прав захисту інтелектуальної власності внесено 3435 об’єктів. За період січня-квітня 2017 року зафіксували 3095 випадків призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушення прав інтелектуальної власності. За цей період митницями ДФС заведено 5 справ про порушення митних правил, ввезення та вивезення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності, відповідно до статті 476 Митного кодексу.

Водночас, він зазначив, що це стандартна практика і ніяких нововведень щодо оформлення товарів не було.

– Наприклад, у «Apple» діє обмеження, вони подають скарги, коли через митницю проходить більше двох телефонів, — зазначив представник ДФС, додавши, що список товарів постійно оновлюється.

Нагадаємо, 30 травня ЗМІ опублікували перелік об’єктів інтелектуального права, включений до митного реєстру, згідно з яким, митниця може не пропустити через кордон товари 1146 торговельних марок. Пізніше в ДФС пояснили, що митниця не пропускатиме в Україну тільки контрафактні іноземні товари. Обмеження ввезення товарів відомих брендів, придбаних в іноземних інтернет-магазинах, відбувається тільки на вимогу правовласників або їх представників.

Довідково: Стаття 476 Митного кодексу України – Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності. Ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, що переміщуються з порушенням права інтелектуальної власності.

Відділ моніторингу