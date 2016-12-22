35 програм розвитку Полтавщини реалізують наступного року

22.12.2016 Поділитися

Про це повідомили під час засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном. На їх втілення буде витрачено 70 млн грн.

Затвердження програм економічного і соціального розвитку області 2017 року викликало жваве обговорення серед присутніх, оскільки не було чітко зрозуміло, які саме проекти будуть спрямовані на окремі галузі.

Тому було вирішено скерувати основні зусилля програм на підтримку ОСББ, сприяння утворенню та розвитку об’єднаних територіальних програм. Зокрема, 4 проекти спрямують на розвиток молодіжної політики. А саме – створення бізнес-інкубаторів при ВНЗ, які долучатимуть молодь до створення власних підприємств. 3 проекти спрямують на будівництво та ЖКГ: створення водогонів, ремонти доріг.

Також частина із загальних коштів підуть на забезпечення 100% надання усіх видів соціальної допомоги, щоправда, яку саме суму спрямують на виконання цієї програми – поки не відомо.

Віктор Карпенко