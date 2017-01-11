3.5 тис. робочих місць планують створити завдяки агрокластерам на Полтавщині

11.01.2017 Поділитися

На території Полтавської області заплановано створити агро-рекреаційни кластер «Диканька цілий рік». Про це повідомили під час підсумкової наради з питань діяльності Громадської спілки «Полтавського товариства сільського господарства».

Програма почала діяти в кількох областях України, серед яких і Полтавська. За словами організаторів заходу, такі кластери дадуть змогу розвивати зелений туризм, а також малий та середній бізнес в Диканьці та області загалом.

Для реалізації проекту передбачено провести 2-денні навчально-практичні заходи протягом лютого-квітня цього року. На них районні спільноти будуть ознайомлені з концепцією регіональних кластерів.

У результаті впровадження програми, учасники наради очікують появу близько 3,5 тис. нових робочих місць.

До ініціативи долучились представники європейського проекту «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні».

Довідково: Агро-рекреаційний кластер – це об’єднання групи працівників чи агро-установ, що має за мету виконання одного промислового процесу та забезпечують кооперативну розробку плану робіт у певній сфері.

Олександр Гуцул