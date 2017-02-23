3,8 тис. тон меду виробляють 145 бджолиних сімей на Полтавщині

23.02.2017 Поділитися

На Полтавщині налічується близько 145 тисяч бджолиних сімей у господарствах усіх форм власності – про це розповів заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий під час всеукраїнської конференції із бджільництва.

За його словами, такі показники дозволяють Полтавській області знаходитися серед лідерів по Україні за виробництвом меду.

– Щороку в нашому регіоні виробляється близько 3,8 тис. тон меду. Але останнім часом спостерігається зниження цих показників. Це явище пов’язане з випадками отруєння та загибелі бджіл – Товстий.

Тож з метою попередження таких випадків в області було розроблено та доведено до районів порядок проведення заходів, щодо зменшення випадків отруєння бджіл під час обробки сільськогосподарських полів пестицидами.

Також обласна влада хоче заручитися підтримкою Міністерства аграрної політики, аби збільшити обсяги вироблення меду на 30%.

Віктор Карпенко