4 500 грн «мінімалки» у 2020 році: як зростатимуть прожитковий мінімум та соцвиплати

20.06.2017 Поділитися

У проекті бюджетної резолюції йдеться про те, що мінміальна зарплата на 1 січня 2018 становитиме 3 723 грн, через рік вона збільшиться до 4 173 грн, а з 1 січня 2020 року вона складатиме 4 425 грн.

Прожитковий мінімум на одну особу з наступного року становитиме 1 700 грн (у 2019 – 1 853 грн; у 2020 – 1 999 грн), для дітей до 6 років – 1 492 грн (у 2019 – 1 853 грн; у 2020 – 1 754 грн), для дітей від 6 до 18 років – 1 860 грн (у 2019 – 2 106 грн; у 2020 – 2 187 грн), для працездатних осіб – 1 762 грн (у 2019 – 1 996 грн; у 2020 – 2 073 грн) і для осіб, які втратили працездатність – 1 373 грн (у 2019 – 1 555 грн, у 2020 – 1 615 грн).

Нагадаємо, що тиждень тому Кабмін вперше в історії Незалежної Україні затвердив середньострокову бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки з закладеними показниками зростання економіки.

Відділ моніторингу