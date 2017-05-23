4 млн євро інвестує Німеччина та Швейцарія у полтавський аеропорт

23.05.2017 Поділитися

Німці та швейцарці готові виділити по 2 млн євро на ремонт місцевого летовища. Такі кошти можуть надійти у рамках «Інтеграційного розвитку міст в Україні».

За словами представника цього проекту Матіаса Ельгера, Полтавщині слід звернути увагу на розвиток туризму з мето залучення туристів, що залишатимуть тут свої кошти. Також паралельно аеропорт має надати вигідні умови для лоукостерів.

Зазначимо, для розвитку аеропорту Полтави закладені 450 млн грн. у програмі розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженій Кабміном.

Наразі аеропорт фінансується з обласного бюджету. Щороку на утримання життєдіяльності летовища виділяється 2 млн грн. Власні заробітки авіапідприємства не дозволяють йому навіть вийти в нуль. За обласні та власні кошти «Аеропорт-Полтава» лишається дієздатним підприємством, його злітна смуга може приймати повітряні судна середньої ваги, здійснювати їх комерційне, наземне та технічне обслуговування.

Довідково: проект «Інтеграційний розвиток міст в Україні» існує за сприяння німецької компанії GIZ німці готові вкласти 4 мільйони євро на відновлення аеропорту. У даному проекті участь беруть 4 міста: Вінниця, Чернівці, Житомир та Полтава.

Віктор Карпенко