400 грн на курортне оздоровлення виділили полтавським чорнобильцям
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Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації за результатами голосування обласної комісії погодив виділити по 400 гривень на самостійне санаторно-курортне лікування осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у 1986-1990 роках.
Зазначимо, 14 грудня Кабінет Міністрів України прийняв постанову щодо грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та для дітей, яким установлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою. Розмір компенсації складе 400 гривень.
Зазначимо, у Департаменті не повідомили, де ліквідатори й постраждалі від ЧАЕС особи зможуть самостійно пройти санаторно-курортне лікування на виділену їм суму допомоги.
Зауважимо, вартість одного дня оздоровлення в санаторії «Сосновий Бір» коштує 520 грн. Грошей, «щедро» виділених Полтавською ОДА, не вистачить навіть на один день лікування.
Тарас Бабенко