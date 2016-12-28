400 грн на курортне оздоровлення виділили полтавським чорнобильцям

28.12.2016 Поділитися

Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації за результатами голосування обласної комісії погодив виділити по 400 гривень на самостійне санаторно-курортне лікування осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у 1986-1990 роках.

Зазначимо, 14 грудня Кабінет Міністрів України прийняв постанову щодо грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та для дітей, яким установлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою. Розмір компенсації складе 400 гривень.

Зазначимо, у Департаменті не повідомили, де ліквідатори й постраждалі від ЧАЕС особи зможуть самостійно пройти санаторно-курортне лікування на виділену їм суму допомоги.

Зауважимо, вартість одного дня оздоровлення в санаторії «Сосновий Бір» коштує 520 грн. Грошей, «щедро» виділених Полтавською ОДА, не вистачить навіть на один день лікування.

Тарас Бабенко